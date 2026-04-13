Negozia Lumen Technologies, Inc - LUMN CFD

Su Lumen Technologies Inc

CenturyLink, Inc. è una società di comunicazioni integrate. La Società è impegnata nel fornire una gamma di servizi di comunicazioni ai suoi clienti residenziali e commerciali. I suoi segmenti includono Impresa, che fornisce prodotti strategici, di legacy e integrazione dati e servizi ad attività commerciali piccole, medie e ad imprese, a clienti all’ingrosso e governativi, includendo altri fornitori di comunicazione, e Customer, che fornisce prodotti strategici e di legacy e servizi a clienti residenziali. I suoi servizi di comunicazioni includono vocali locali e a lunga distanza, banda larga, Multi-Protocol Label Switching (MPLS), linea privata (includendo accesso speciale), Ethernet, colocation, hosting (includendo cloud hosting e hosting gestito), integrazione di dati, video, rete, accesso pubblico, Voice over Internet Protocol (VoIP), informazione tecnologica a altri servizi ausiliari.

Il prezzo attuale dell'azione Lumen Technologies, Inc è di 7.84 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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