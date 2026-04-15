Negozia ProShares UltraShort 20+ Year Treasury - TBT CFD
Su ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
L'investimento mira a ottenere risultati giornalieri, al lordo delle commissioni e delle spese, corrispondenti a due volte l'inverso (-2x) della performance giornaliera dell'indice ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond. Il fondo investe in strumenti finanziari che ProShare Advisors ritiene, in combinazione, debbano produrre rendimenti giornalieri coerenti con l'obiettivo d'investimento del fondo. L'indice comprende titoli del Tesoro statunitense emessi pubblicamente con una scadenza residua maggiore o uguale a venti anni e con un valore nominale in circolazione pari o superiore a 300 milioni di dollari, esclusi gli importi detenuti dalla Federal Reserve.
Il prezzo attuale dell'azione ProShares UltraShort 20+ Year Treasury è di 34.74 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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