Negozia Pitney Bowes Inc - PBI CFD

Su Pitney Bowes Inc.

Pitney Bowes Inc. è un fornitore di soluzioni di gestione globale integrata di corrispondenza e documenti per le aziende di tutte le dimensioni. La società e le sue controllate operano in tre segmenti commerciali: Global Mailstream Solutions, Global Enterprise Solutions e Capital Services. Il segmento Global Mailstream Solutions è impegnato in attività in tutto il mondo. I suoi ricavi derivano principalmente dal noleggio di affrancatrici e dalla vendita, il noleggio e il finanziamento di apparecchiature postali, tra cui apparecchiature per la creazione di messaggi di posta basati su software e di mail finishing. Il segmento Global Enterprise Solutions include le divisioni Pitney Bowes Management Services e Document Messaging Technologies. Il segmento Capital Services si occupa di finanziamenti per le apparecchiature non trattate dal segmento Pitney Bowes. I suo ricavi derivano principalmente dagli interessi e dalle commissioni generati dai programmi di finanziamento. La società gestisce centri di assistenza negli Stati Uniti e in altri paesi i quali forniscono assistenza ai clienti che hanno noleggiato o acquistato oppure che utilizzano in leasing le apparecchiature.

Il prezzo attuale dell'azione Pitney Bowes Inc è di 11.8133 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Ericsson - ADS each representin, TransMedics Group, Inc., Cineworld Group PLC, AerCap Holdings N.V., Flex Ltd. e Biomea Fusion, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.