Negozia Philip Morris International Inc - PM CFD

Su Philip Morris International Inc.

Philip Morris International Inc. è una società di holding impegnata nella produzione e vendita di sigarette, altri prodotti del tabacco e altri prodotti contenenti nicotina nei mercati al di fuori degli Stati Uniti. I prodotti della Società sono venduti in oltre 180 mercati. Le sue divisioni includono Unione europea; Europa orientale, Medio Oriente e Africa; Asia e America Latina e Canada. Marchi della società con prezzo premium prezzo Marlboro, Merit, Parliament e Virginia Slims; marchi a metà-prezzo includono L&M e Philip Morris, e altri marchi internazionali includono Bond Street, Chesterfield, Lark, Muratti, Next and Red & White. Le marche di sigarette locali consistono di Dji Sam Soe, Sampoerna e U Mild in Indonesia; Champion, Fortune e Hope nelle Filippine; Apollo-Soyuzand Optima in Russia; Morven Gold in Pakistan; Boston in Colombia, Belmont, Canadian Classics e Number 7 in Canada; Best in Serbia; f6 in Germania; Delicados in Messico; Assos in Grecia e Petra nella Repubblica Ceca e in Slovacchia.

Il prezzo attuale dell'azione Philip Morris International Inc è di 158.28 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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