Negozia Dxc Technology - DXC CFD

Su Dxc Technology

DXC Technology Company è impegnata nella fornitura di servizi e soluzioni informatiche digitali (IT). L'azienda si concentra sulla modernizzazione dell'IT, compresi i servizi on-premises e cloud, le operazioni guidate dai dati e la modernizzazione del posto di lavoro. Aiuta i clienti a gestire il loro patrimonio IT con la portata e la scala dei servizi. I servizi offerti dall'azienda comprendono analisi, servizi applicativi, servizi di processi aziendali, servizi cloud e di piattaforma, servizi di consulenza, applicazioni aziendali e cloud, outsourcing IT, modern workplace e sicurezza. L'azienda offre i propri servizi a settori quali assicurazioni, viaggi, trasporti e ospitalità, banche e mercati dei capitali, aerospaziale e difesa, consumatori e vendita al dettaglio, industria manifatturiera e automobilistica, energia, servizi di pubblica utilità, petrolio e gas, tecnologia, media e telecomunicazioni e settore pubblico.

Il prezzo attuale dell'azione Dxc Technology è di 12.2 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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