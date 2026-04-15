Negozia Pepsico - PEP CFD

Su PepsiCo, Inc.

Pepsico, Inc. è una società di alimenti e bevande. La Società, attraverso le sue attività, imbottigliatori, produttori a contratto e altre terze parti, è impegnata nella produzione, marketing, distribuzione e vendita di una gamma di bevande, cibi e snack, e serve oltre 200 Paesi e territori. La Società opera attraverso sei sezioni, vale a dire, Frito-Lay North America (FLNA); Quaker Foods North America (QFNA); North America Beverages (NAB); in Latin America, che comprende le sue imprese di bevande, cibo e snack imprese in America Latina; Europa Africa sub-sahariana (ESSA), che comprende le sue imprese di bevande, cibi e snack in Europa e Africa sub-sahariana e Asia, Medio Oriente e Nord Africa (AMENA), che comprende le sue imprese di bevande, cibi e snack in Asia, Medio Oriente e Nord Africa. I marchi della Società includono Agusha, Amp Energy, Aquafina, Aquafina Flavorsplash, Aunt Jemima, Cap'n Crunch, Cheetos, Chester's, Chipsy, Chudo, Cracker Jack, Diet Pepsi, Diet Sierra Mist e Domik v Derevne.

Il prezzo attuale dell'azione Pepsico è di 153.3 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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