Negozia Pentair - PNR CFD

Su Pentair

Pentair plc è un fornitore di soluzioni idriche per abitazioni, aziende e industrie di tutto il mondo. L'azienda opera in due segmenti: Consumer Solutions e Industrial & Flow Technologies. Il segmento Consumer Solutions progetta, produce e vende attrezzature e accessori per piscine residenziali e commerciali e prodotti e sistemi per il trattamento dell'acqua commerciali e residenziali. Le attrezzature e gli accessori per piscine comprendono pompe, filtri, riscaldatori, luci, comandi automatici, pulitori automatici, attrezzature per la manutenzione e accessori per piscine. I prodotti e i sistemi per il trattamento dell'acqua comprendono serbatoi a pressione, valvole di controllo, prodotti a carbone attivo e prodotti di filtrazione convenzionali. Il segmento Industrial & Flow Technologies produce e vende prodotti e sistemi per il trattamento dei fluidi e pompe, tra cui recipienti a pressione, soluzioni per il recupero dei gas, bioreattori a membrana, sistemi di riutilizzo delle acque reflue e filtrazione a membrana, sistemi di separazione, pompe per lo smaltimento delle acque e pompe per l'approvvigionamento idrico.

Il prezzo attuale dell'azione Pentair è di 88.05 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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