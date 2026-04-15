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Su Pembina Pipeline Corporation

Pembina Pipeline Corporation (Pembina) è una società con sede in Canada che fornisce servizi di trasporto e midstream per l'industria energetica del Nord America. I segmenti della Società sono organizzati in tre divisioni: Pipelines, Facilities e Marketing & New Ventures. La divisione Pipelines fornisce ai clienti servizi di trasporto, terminalizzazione, stoccaggio e trasporto ferroviario in punti nevralgici del mercato in Canada e negli Stati Uniti per petrolio greggio, condensato, liquidi di gas naturale e gas naturale. La divisione Facilities comprende le infrastrutture che forniscono ai clienti di Pembina servizi di trasporto di gas naturale, condensato e gas naturale liquido (NGL). La divisione Marketing & New Ventures si concentra sulla massimizzazione del valore degli idrocarburi liquidi e del gas naturale provenienti dai bacini in cui opera la Società. La Società possiede un sistema integrato di gasdotti che trasportano vari idrocarburi liquidi e prodotti del gas naturale prodotti principalmente nel Canada occidentale.

Il prezzo attuale dell'azione Pembina Pipeline Corporation è di 59.76 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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