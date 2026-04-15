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Su Pilgrims Pride

Pilgrim's Pride Corporation è impegnata nella produzione, lavorazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti freschi, congelati e a valore aggiunto a base di pollo e maiale a dettaglianti, distributori e operatori del settore alimentare. I suoi segmenti geografici comprendono gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Europa e il Messico. I prodotti e i mercati dell'azienda comprendono i prodotti freschi, che consistono in polli interi o tagliati refrigerati (non congelati), polli interi congelati, filetti di petto, tagli primari di maiale, carne di maiale a valore aggiunto e costine di maiale; i prodotti preparati comprendono filetti di petto, filetti e strisce a porzione controllata, prodotti di gastronomia, insalate, pepite e polpette formate e parti di pollo con osso; I prodotti esportati sono costituiti principalmente da polli interi e parti di pollo venduti refrigerati per i distributori negli Stati Uniti o congelati per la distribuzione ai mercati di esportazione, e il mercato di riferimento è costituito da catene di ristoranti, aziende di trasformazione alimentare, distributori di grandi dimensioni e alcune altre istituzioni.

Il prezzo attuale dell'azione Pilgrims Pride è di 34.49 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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