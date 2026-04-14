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Su Outset Medical, Inc.

Outset Medical, Inc. è un'azienda di tecnologia medica che offre Tablo. Tablo è una soluzione mobile di emodialisi integrata per la terapia di emodialisi acuta e domiciliare. L'integrazione della purificazione dell'acqua e della produzione di dialisato on-demand consente a Tablo di fungere da clinica di dialisi su ruote e permette ai fornitori di accedere a un'unica piattaforma dall'ospedale al domicilio. La cartuccia Tablo è un materiale di consumo monouso destinato a facilitare la purificazione extracorporea del sangue per i pazienti e consiste in un tubo preconfigurato per sangue, soluzione fisiologica e infusione. Il pannello touch screen di Tablo consente all'utente di navigare attraverso il trattamento con animazioni e un linguaggio non tecnico, adatto sia agli utenti professionali che a quelli non professionali. Il software di connettività cloud di Tablo consente un ecosistema di diagnostica e analisi della macchina, istruzioni per il trattamento, monitoraggio e reporting, documentazione migliorata e gestione remota della macchina. Inoltre, Tablo fornisce anche una solida assistenza clinica.

Il prezzo attuale dell'azione Outset Medical, Inc. è di 4.39 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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