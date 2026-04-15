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Su OncoCyte Corporation

Oncocyte Corporation è una società di diagnostica molecolare. L'azienda è impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di test sviluppati in laboratorio (LDT) per soddisfare esigenze mediche insoddisfatte nell'ambito della cura del cancro. I LDT forniscono informazioni utili a medici e pazienti per ottimizzare le decisioni terapeutiche, compresa la scelta dell'immunoterapia. L'azienda si concentra sullo sviluppo di un test ematico di conferma non invasivo per il cancro al polmone, chiamato DetermaDx. Il DetermaDx è un test in grado di predire il rischio di recidiva del tumore e la risposta del paziente alla chemioterapia nei casi di tumore polmonare in fase iniziale. La sua pipeline di sviluppo comprende TheraSure CNI Monitor, un test basato sul sangue per il monitoraggio dell'immunoterapia, e TheraSure Transplant Monitor, un test per il monitoraggio dei trapianti di organi solidi. Gli altri prodotti DetermaIO, DetermaCNI, DetermaMx, Keytruda, Opdivo, Tecentriq e Imfinzi.

Il prezzo attuale dell'azione Insight Molecular Diagnostics Inc è di 3.6365 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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