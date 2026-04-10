Negozia Associated British Foods PLC - ABF CFD

Su Associated British Foods plc

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC è un gruppo diversificato internazionale di vendita di generi alimentari, ingredienti e di vendita al dettaglio. L‘azienda opera in 47 Paesi in tutta Europa, Sud Africa, Americhe, Asia e Australia. L‘azienda opera in cinque divisioni, tra cui Sugar, Agriculture, Retail, Grocery e Ingredients. La divisione Grocery produce generi alimentari. La divisione Sugar coltiva e lavora la barbabietola da zucchero e la canna da zucchero per la vendita agli utenti industriali e al Cucchiaio d‘Argento. La divisione Agriculture produce mangimi per animali e fornisce altri prodotti per il settore agricolo. La divisione Ingredients produce lievito da panificazione, ingredienti per pasticceria, enzimi, lipidi, estratti di lievito e specialità di cereali. La divisione Retail acquista e commercia abbigliamento di pregio e accessori attraverso le catene di vendita al dettaglio Primark e Penneys.

Il prezzo attuale dell'azione Associated British Foods PLC è di 19.12 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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