Negozia NVR, Inc. - NVR CFD

Su NVR, Inc.

NVR, Inc. si occupa della costruzione e della vendita di case unifamiliari, case a schiera e condomini. I segmenti della Società sono Homebuilding Mid Atlantic, Homebuilding North East, Homebuilding Mid East e Homebuilding South East. Il segmento Homebuilding Mid Atlantic opera in diverse regioni geografiche, tra cui Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware e Washington, District of Columbia (D.C.), con un numero di camere da letto compreso tra due e quattro. Il segmento Homebuilding North East opera in varie regioni geografiche, tra cui New Jersey e Pennsylvania orientale. Il segmento Homebuilding Mid East opera in varie regioni geografiche, tra cui New York, Ohio, Pennsylvania occidentale, Indiana e Illinois. Il segmento Homebuilding South East opera in varie regioni geografiche, tra cui North Carolina, South Carolina, Florida e Tennessee. Fornisce inoltre servizi ipotecari ai clienti del settore edilizio attraverso le sue operazioni di mortgage banking.

Il prezzo attuale dell'azione NVR, Inc. è di 6831.65 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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