Negozia Northern Dynasty Minerals, Ltd. - NAK CFD
Su Northern Dynasty Minerals, Ltd.
Northern Dynasty Minerals Ltd. (Northern Dynasty) è una società di esplorazione mineraria con sede in Canada. La società si concentra sull'esplorazione e sull'avanzamento verso la fattibilità, l'autorizzazione e infine lo sviluppo del Progetto Pebble, un progetto minerario di rame-oro-molibdeno-argento-renio situato nel sud-ovest dell'Alaska. Il Progetto Pebble consiste in 2.402 rivendicazioni minerarie che coprono circa 417 miglia quadrate situate nel sud-ovest dell'Alaska, a 30 chilometri dai villaggi di Iliamna e Newhalen e a circa 320 chilometri a sud-ovest della città di Anchorage.
Il prezzo attuale dell'azione Northern Dynasty Minerals, Ltd. è di 1.896 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Second Sight Medical Products,, Micro-Mechanics, Hall of Fame Resort & Entertainment Company, Insulet Corporation, BNP Paribas e Hokuetsu Corporation. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.