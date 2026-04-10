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Su BNP Paribas SA

PARIBAS S.A. è una società impegnata nel settore finanziario con sede in Francia. La Società fornisce servizi bancari e finanziari. La Società opera in due divisioni: Bancaria al dettaglio, e servizi e Bancaria istituzionale (Corporate and Institutional Banking, CIB). La divisione Bancaria al dettaglio e servizi include reti bancarie al dettaglio e servizi finanziari specializzati in Francia e all'estero. La divisione Bancaria al dettaglio e servizi è divisa in mercati nazionali e internazionali di servizi finanziari. I mercati nazionali includono French Retail Banking (FRB); BNL banca commerciale (BNL bc), Italian retail banking; Belgian Retail Banking (BRB), e attività di Altri Mercati domestici, tra cui Luxembourg Retail Banking (LRB). I suoi servizi finanziari internazionali includono Europa-Mediterraneo, BancWest, Finanza personale, Assicurazione e Gestione delle patrimonio e risorse. CIB include Bancaria istituzionale, Mercati globali e Custodia Titoli. Opera attraverso Financiere des Paiements Electroniques SAS.

Il prezzo attuale dell'azione BNP Paribas è di 90.68 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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