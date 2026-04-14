Negozia Pediatrix Medical Group, Inc. - MD CFD

Su Mednax

Mednax, Inc. è un fornitore di servizi medici, tra cui assistenza neonatale, materno-fetale, cardiologica pediatrica e altre sottospecialità pediatriche. L'azienda offre assistenza neonatale, che fornisce cure cliniche ai bambini nati prematuri o con complicazioni all'interno di specifiche unità ospedaliere, principalmente le unità di terapia intensiva neonatale (NICU), attraverso la sua rete di medici neonatologi affiliati (neonatologi), infermieri neonatali e altri medici pediatrici. Offre assistenza materno-fetale, che fornisce cure cliniche in regime di ricovero e in ufficio alle donne in attesa e ai loro bambini non ancora nati, attraverso i suoi medici specialisti in medicina materno-fetale affiliati, nonché ostetrici e altri clinici, come infermieri materno-fetali e ostetriche diplomate. Fornisce altri servizi di assistenza specialistica pediatrica, che comprendono altri sottospecialisti pediatrici, come ospedalisti pediatrici, chirurghi pediatrici e oftalmologi pediatrici.

Il prezzo attuale dell'azione Pediatrix Medical Group, Inc. è di 22.44 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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