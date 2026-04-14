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Su McEwen Mining Inc

McEwen Mining Inc. è una società di esplorazione e di produzione mineraria. L'Azienda si concentra su metalli preziosi e di base in Argentina, Messico e Stati Uniti. I segmenti dell'Azienda includono Messico, Minera Santa Cruz S.A. (MSC), Nevada e Los Azules. Il segmento operazioni Messico comprende proprietà come El Gallo 1 miniera ed El Gallo 2 progetto. Il segmento MSC comprende proprietà come la miniera San Jose ed altre concessioni intorno alla miniera. Le proprietà della Società nel segmento del Nevada comprendono il progetto Gold Bar e proprietà di esplorazione. Il progetto Gold Bar è un progetto minerario proposto. Il segmento Los Azules comprende varie proprietà, come il progetto Los Azules, il progetto Chonchones, il progetto Laganoso, il progetto La Cerrada ed altre proprietà in Argentina. Il progetto di estrazione del rame Los Azules è un progetto in fase avanzata di esplorazione di rame di porfido situato nella regione montuosa della provincia di San Juan, in Argentina vicino al confine con il Cile.

Il prezzo attuale dell'azione McEwen Inc è di 24.63 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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