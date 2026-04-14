Negozia Albertsons Companies, Inc. - ACI CFD

Su Albertsons Companies, Inc.

Albertsons Companies, Inc. è un'azienda di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e farmaceutici negli Stati Uniti. L'azienda è impegnata nella gestione di negozi al dettaglio di prodotti alimentari e farmaceutici che offrono prodotti alimentari, merci generiche, prodotti per la salute e la bellezza, farmacie, carburanti e altri articoli e servizi nei suoi negozi o attraverso canali digitali. La Società gestisce circa 2.276 negozi in 34 Stati e nel Distretto di Columbia con 24 marchi, tra cui Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, Market Street, Haggen, Kings Food Markets e Balducci's Food Lovers Market. La Società gestisce circa 1.722 farmacie, 1.317 caffetterie a marchio in-store, 402 centri di rifornimento associati, 22 centri di distribuzione dedicati, 20 impianti di produzione e varie piattaforme digitali. I suoi marchi comprendono Open Nature, Signature Cafe, Lucerne Dairy Farms, Waterfront BISTRO e Primo Taglio, Signature Care, Signature Reserve e Value Corner.

Il prezzo attuale dell'azione Albertsons Companies, Inc. è di 16.47 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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