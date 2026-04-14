Negozia Makita Corporation - 6586 CFD
Su Makita Corporation
Makita Corp è un'azienda con sede in Giappone che si occupa principalmente della produzione e della vendita di utensili elettrici, utensili pneumatici, attrezzature per l'orticoltura e per la casa. L'azienda opera in quattro segmenti regionali: Giappone, Europa, Nord America e Asia. L'azienda fornisce prodotti della serie agli ioni di litio, prodotti della serie di utensili pneumatici ad alta pressione, prodotti della serie di raccoglitori di polvere, prodotti della serie di interruttori wireless e prodotti della serie per la preparazione alle calamità.
Il prezzo attuale dell'azione Makita Corporation è di 5511.8 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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