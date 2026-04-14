Negozia Lufax Holding Ltd - LU CFD

Su Lufax Holding Ltd

Lufax Holding Ltd è una holding impegnata nella gestione di una piattaforma di servizi finanziari personali in Cina. L'azienda è impegnata in due attività principali: la facilitazione del credito al dettaglio e la gestione patrimoniale. L'attività di facilitazione del credito al dettaglio è stata concepita per offrire prestiti personali ai proprietari di piccole imprese e ai lavoratori dipendenti. L'attività di gestione patrimoniale fornisce servizi correlati alla classe media e alla popolazione benestante attraverso la sua piattaforma online. La Società opera attraverso le sue controllate.

Il prezzo attuale dell'azione Lufax Holding Ltd è di 1.974 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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