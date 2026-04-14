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Su LexinFintech Holdings Ltd.
LexinFintech Holdings Ltd. è una holding. La Società è impegnata principalmente nella fornitura di servizi di vendita diretta online e di servizi di finanziamento al consumo online. La piattaforma di finanziamento al consumo online della Società, Fenqile, offre ai clienti prestiti personali rateali, prestiti per acquisti rateali e altri prodotti di prestito. Attraverso la sua piattaforma di investimento online, Juzi Licai, la Società abbina i finanziamenti di singoli investitori ai prestiti dei clienti. La Società offre anche una linea di credito Le Card ai suoi clienti. La Società soddisfa le esigenze di credito dei clienti cinesi di età compresa tra i 18 e i 36 anni.
Il prezzo attuale dell'azione LexinFintech Holdings Ltd. è di 2.2633 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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