Negozia Lear - LEA

Su Lear Corporation

Lear Corporation è un fornitore di sistemi interni di autoveicoli. La società ha competenze in tutti i cinque segmenti principali del mercato degli interni per auto: sedili, pavimenti vettura e acustica, pannelli per sportelli, pannelli della strumentazione, sistemi del cruscotto e sistemi di controllo. La società fornisce inoltre a livello globale sistemi automobilistici di distribuzione elettronica ed elettrica. Come risultato di queste competenze, Lear è in grado di offrire ai propri clienti interni per auto completamente integrati, inclusi sistemi elettronici e di distribuzione elettrica. Come integratore di interni totale, la società lavora a stretto contatto con il cliente sul progetto ed è responsabile della progettazione, dell'approvvigionamento di componenti e moduli, della produzione e della consegna degli interni per auto. I clienti della società includono produttori di automobili come General Motors, Ford, DaimlerChrysler, BMW, Fiat, PSA, Volkswagen, Renault/Nissan, Toyota e Subaru.

Il prezzo attuale dell'azione Lear è di 136.69 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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