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Su Laboratory Corp. of America Holdings

Laboratory Corporation of America Holdings, insieme alle sue consociate, è una società indipendente nel settore dei laboratori clinici. Attraverso una rete nazionale di laboratori, la società offre oltre 4.400 test clinici di vario tipo, utilizzati dai medici nei test di routine, nella diagnosi, nel monitoraggio e nella cura delle malattie. Inoltre, la società ha sviluppato attività specializzate e di nicchia in base ad alcuni tipi di test specializzati e di requisiti dei clienti, come test oncologici, genotipo e fenotipo HIV, genetica diagnostica e prove di ricerca clinica. La società ha sviluppato le attività di test di routine e specializzati con l'acquisizione di Dynacare Inc. e di DIANON Systems, Inc. Dalla sua creazione nel 1971, la società ha sviluppato una rete di 31 laboratori principali e circa 1.200 sedi di servizio costituite da filiali, centri di assistenza e laboratori STAT.

Il prezzo attuale dell'azione Laboratory Corprtn Of Amer Holdings è di 266.03 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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