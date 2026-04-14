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Su Vail Resorts

Vail Resorts, Inc. è una holding. La Società opera attraverso tre segmenti: Montagna, Alloggio e Immobiliare. Il segmento Montagna gestisce le proprietà dei resort di montagna e delle aree sciistiche urbane, oltre a servizi accessori, tra cui scuole di sci, ristoranti e attività di vendita al dettaglio/noleggio. Gestisce circa 37 località di montagna e aree sciistiche urbane. Gestisce località di montagna e aree sciistiche urbane, come Whistler Blackcomb nella Columbia Britannica, in Canada. Nel segmento Lodging, possiede e/o gestisce una collezione di hotel e condomini di lusso con il marchio RockResorts, oltre ad altre proprietà di alloggio e vari condomini; proprietà in concessione del National Park Service (NPS), tra cui la Grand Teton Lodge Company (GTLC), che gestisce resort di destinazione nel Parco Nazionale del Grand Teton; Colorado Mountain Express (CME) e campi da golf di montagna. Il segmento Real Estate possiede, sviluppa e vende immobili all'interno e nei dintorni delle sue comunità turistiche.

Il prezzo attuale dell'azione Vail Resorts è di 128.97 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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