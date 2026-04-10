Negozia AO WORLD PLC ORD 0.25P - AO. CFD

Su AO World PLC

AO WORLD PLC è un rivenditore online di prodotti elettrici. La Società opera attraverso due divisioni: vendita al dettaglio online di apparecchi per uso domestico ai clienti nel Regno Unito e vendita al dettaglio online di apparecchi per uso domestico a clienti in Europa (Regno Unito escluso). La Società offre oltre 5.500 prodotti individuali nel Regno Unito, circa 2.000 in Germania e oltre 600 nei Paesi Bassi. La Società offre una gamma di servizi accessori, quali opzioni di finanziamento del cliente, servizio di disimballaggio e riciclo, prodotti per la manutenzione e servizi di connessione e smaltimento. Nel Regno Unito, la Società opera principalmente in tre categorie: Grandi Elettrodomestici, Piccoli Elettrodomestici e Prodotti Audiovisivi. Il settore Grandi Elettrodomestici offre elettrodomestici come lavastoviglie. Il settore Piccoli Elettrodomestici offre piccoli elettrodomestici, ad esempio per la preparazione del cibo e la cura del pavimento. Il mercato Prodotti Audiovisivi comprende televisori, prodotti audio, set-top box e lettori Blu-Ray e DVD.

Il prezzo attuale dell'azione AO WORLD PLC ORD 0.25P è di 0.945 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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