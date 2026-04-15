Negozia Koninklijke Philips - ADR - PHGus CFD

Su Koninklijke Philips NV (ADR)

Koninklijke Philips N.V. è un'azienda di tecnologie sanitarie, con sede in Paesi Bassi. I segmenti della Società includono Sanitario Personale, Trattamento e Diagnosi, Connected Care ed Informatica Sanitaria, HealthTech Altro e Legacy. Il segmento Sanitario Personale è impegnato nel continuum di salute, fornitura di soluzioni integrate e collegati che supportano stili di vita sani e coloro che vivono con malattie croniche. Il segmento Trattamento e Diagnosi fornisce la medicina di precisione, il trattamento a la terapia. Il segmento Connected Care ed Informatica Sanitaria fornisce ai consumatori, badanti e clinici con soluzioni digitali che facilitano la cura attivando la medicina precisione e la gestione della salute della popolazione. Il segmento HealthTech Altro comprende elementi come l'innovazione, le imprese emergenti, le royalty, tra le altre. Il segmento Legacy è costituito principalmente da costi di separazione, articoli legali legacy, costi pensionistici legati, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Koninklijke Philips - ADR è di 29.02 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: CNS Pharmaceuticals, Inc., Horizon Finance, Franchise Group, Inc., $ Acromec, Radio One D e GDS Holdings Limited. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.