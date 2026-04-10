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Su JD Sports Fashion PLC

JD SPORTS FASHION PLC è un rivenditore multicanale di marchi di moda sportiva e per attività all‘aperto. I segmenti della Società sono Sports Fashion e Outdoor. I marchi di moda sportiva della Società includono JD, Size?, Chausport, Sprinter, Getthelabel.com, Kooga, Kukri Sports, Source Lab, Scotts, Tessuti, Cloggs, JD Gyms e Nicholas Deakins. I suoi marchi per le attività all‘aperto includono Blacks, Millets, Tiso e Ultimate Outdoors. Chausport opera in tutta la Francia attraverso la vendita al dettaglio di marchi di calzature internazionali, come Nike, adidas e Le Coq Sportif, insieme a marchi specifici per il mercato locale, ad esempio, Redskins. Sprinter è un rivenditore di articoli sportivi in Spagna e vende calzature, abbigliamento, accessori e attrezzature per una vasta gamma di sport, così come abbigliamento per lo stile di vita casual e moda per bambini. Kooga disegna e fornisce abbigliamento e attrezzature per il rugby. Cloggs è un rivenditore online di calzature di marca. Neri è un rivenditore di abbigliamento speciale per le attività all‘aperto, di calzature e attrezzature. Dispone di più di 900 negozi in una serie di fasce di vendita al dettaglio.

Il prezzo attuale dell'azione JD Sports Fashion PLC è di 0.74725 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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