Negozia ProShares Ultra Technology - ROM CFD
Su ProShares Ultra Technology
Il fondo investe in strumenti finanziari che, secondo ProShare Advisors, in combinazione tra loro, dovrebbero produrre rendimenti giornalieri coerenti con l'obiettivo d'investimento del fondo. Le società componenti includono, tra le altre, quelle che operano nel settore dei computer e delle apparecchiature per ufficio, del software, della tecnologia delle comunicazioni, dei semiconduttori, dei servizi tecnologici diversificati e dei servizi Internet. Questo ETF offre una leva lunga giornaliera 2x rispetto all'indice Dow Jones U.S. Technology, il che lo rende un potente strumento per gli investitori con una prospettiva rialzista a breve termine per le azioni tecnologiche.
Il prezzo attuale dell'azione ProShares Ultra Technology è di 99.21 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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