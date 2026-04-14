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Su Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore chimico. L'azienda opera in sei segmenti di attività. Il segmento Cloruro di polivinile e prodotti chimici produce e vende cloruro di vinile, prodotti a base di soda caustica, clorometano e metanolo. Il segmento Silicone produce e vende prodotti a base di silicone. Il segmento Functional Chemicals produce e vende derivati della cellulosa, silicio metallico, poval e feromone sessuale sintetico. Il segmento Silicio per semiconduttori produce e vende prodotti di silicio per semiconduttori. Il segmento Materiali elettronici e funzionali produce e vende magneti di terre rare, materiali di imballaggio per diodi a emissione luminosa (LED), fotoresistenze, maschere grezze, prodotti di quarzo sintetico, fluoroelastomeri liquidi e pellicole. Il segmento Servizi di processo, commerciali e tecnologici fornisce prodotti lavorati con resina, esporta tecnologia e impianti e altri.

Il prezzo attuale dell'azione Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. è di 6657.8 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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