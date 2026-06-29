Negozia Jabil - JBL

Su Jabil Inc

Jabil Circuit, Inc. è un fornitore indipendente di servizi di produzione di componenti elettronici a livello mondiale. La società progetta e produce schede a circuiti elettronici e sistemi per gli OEM (original equipment manufacturer) operanti nei seguenti settori: automobili, elaborazione e memorizzazione, strumentazione e apparecchiature medicali, reti, telecomunicazioni, computer, periferiche, componenti per autoveicoli e generi di consumo. La società serve i propri clienti OEM attraverso unità di lavoro che combinano tecnologie per la produzione continua e automatizzata di grandi volumi a tecnologie avanzate di progettazione elettronica e di progettazione produttiva. I clienti della società comprendono Alcatel Business Systems, Cisco Hewlett-Packard Company, Johnson Controls, Inc., Lucent Technologies, Inc., Marconi Communications plc, Nokia Corporation, Quantum Corporation, Royal Philips Electronics e Valeo S.A.

Il prezzo attuale dell'azione Jabil è di 359.19 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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