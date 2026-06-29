Negozia Invesco Mortgage Capital Inc. - IVR

Su Invesco Mortgage Capital Inc.

Invesco Mortgage Capital Inc. si concentra principalmente sull'investimento, il finanziamento e la gestione di titoli garantiti da ipoteca (MBS) e di altre attività legate ai mutui. L'obiettivo della Società è fornire ai suoi azionisti interessanti rendimenti corretti per il rischio, principalmente attraverso i dividendi e secondariamente attraverso la rivalutazione del capitale. La Società investe in titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS), garantiti da un'agenzia governativa degli Stati Uniti, come la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), una società di diritto federale, come la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) o la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), collettivamente noti come Agency RMBS. La Società investe anche in titoli garantiti da ipoteca commerciale (CMBS) e RMBS non garantiti da un'agenzia governativa degli Stati Uniti o da una società di diritto federale (CMBS non agenzia), nonché in prestiti ipotecari commerciali e in altri accordi di finanziamento legati al settore immobiliare.

Il prezzo attuale dell'azione Invesco Mortgage Capital Inc. è di 7.895 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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