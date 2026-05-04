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Negozia International Flavors & Fragrans - IFF CFD

Il mercato non è al momento disponibile Le informazioni di mercato sono aggiornate al 2026-05-04 19:47:26
Condizioni di Trading
Tipologia
Questo strumento finanziario è disponibile per il trading di CFD e knock-out.
Scopri di più su:CFDKnock-out
Spread0.13
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Margine. Il tuo investimento
$1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.02154 %
(-$1.08)

Dimensione dell'operazione a leva ~$5,000.00

Denaro da leva ~$4,000.00

-0.02154%
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Margine. Il tuo investimento
$1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.000682 %
(-$0.03)

Dimensione dell'operazione a leva ~$5,000.00

Denaro da leva ~$4,000.00

-0.00068%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaUSD
Quantità negoziata min0.1
Margine20.00%
BorsaUnited States of America
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.70.58
Apertura69.68
Variazione a 1 Anno-11.81%
Range Giornaliero69.68 - 70.91

Negozia International Flavors & Fragrans - IFF CFD

Su International Flavors & Fragrances Inc

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. crea, produce e fornisce aromi e profumi (tra cui ingredienti attivi cosmetici) per i settori alimentare, bevande, cura personale e prodotti per la casa sia sotto forma di composti che di singoli ingredienti. La società opera in due segmenti: Aromi e Profumi. Il segmento Aromi offre composti di aroma che vengono venduti per le industrie alimentari e delle bevande per essere utilizzati in prodotti di consumo, quali cibi pronti, bevande, prodotti alimentari e dolci. Il segmento Fragranze offre composti e ingredienti di Fragranze. Offre ingredienti attivi cosmetici, che consistono in ingredienti attivi e funzionali, botanici e sistemi di erogazione per sostenere linee di prodotti cosmetici e cura personale per i suoi clienti. I suoi prodotti sono venduti ai produttori di profumi e cosmetici, prodotti per capelli e altri prodotti di cura personale, prodotti per la pulizia, prodotti lattiero-caseari, dolci e prodotti da forno, prodotti per l‘igiene orale e farmaceutici.

Il prezzo attuale dell'azione International Flavors & Fragrans è di 70.21 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Esken Limited, Lonza Group Ltd, Hunting PLC, Anika, Oscar Health, Inc. e Allianz SE. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.

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17 ore fa

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2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

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2025-06-27
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2025-06-14
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Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
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Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
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Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
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2024-10-24
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Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
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Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
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é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
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Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

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Valutazioni e Recensioni
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Valutazioni e Recensioni
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