Negozia International Flavors & Fragrans - IFF CFD

Su International Flavors & Fragrances Inc

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. crea, produce e fornisce aromi e profumi (tra cui ingredienti attivi cosmetici) per i settori alimentare, bevande, cura personale e prodotti per la casa sia sotto forma di composti che di singoli ingredienti. La società opera in due segmenti: Aromi e Profumi. Il segmento Aromi offre composti di aroma che vengono venduti per le industrie alimentari e delle bevande per essere utilizzati in prodotti di consumo, quali cibi pronti, bevande, prodotti alimentari e dolci. Il segmento Fragranze offre composti e ingredienti di Fragranze. Offre ingredienti attivi cosmetici, che consistono in ingredienti attivi e funzionali, botanici e sistemi di erogazione per sostenere linee di prodotti cosmetici e cura personale per i suoi clienti. I suoi prodotti sono venduti ai produttori di profumi e cosmetici, prodotti per capelli e altri prodotti di cura personale, prodotti per la pulizia, prodotti lattiero-caseari, dolci e prodotti da forno, prodotti per l‘igiene orale e farmaceutici.

Il prezzo attuale dell'azione International Flavors & Fragrans è di 70.21 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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