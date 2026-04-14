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Su Inpex Corporation

Inpex Corp è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente di esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di prodotti petroliferi e di gas naturale, nonché di investimenti e finanziamenti per le società che svolgono queste attività. La Società opera in cinque segmenti regionali. La Società è impegnata nella produzione di prodotti petroliferi e di gas naturale in Giappone, Asia e Oceania, come Indonesia, Australia e Timor Est, Eurasia (Europa e Paesi NSI), come Azerbaigian e Kazakistan, Medio Oriente e Africa, come gli Emirati Arabi Uniti, e nelle Americhe. Il segmento Giappone si occupa anche dell'acquisto e della vendita di gas naturale e prodotti petroliferi.

Il prezzo attuale dell'azione Inpex Corporation è di 4165.52 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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