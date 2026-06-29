Negozia Ing Groep Adr Rep 1 - ING

Su ING Groep NV (ADR)

ING Groep N.V. è un'istituzione finanziaria. La Società offre servizi bancari. Le sezioni della Società comprendono la vendita al dettaglio nei Paesi Bassi, che offre conti correnti e di risparmio, prestiti e mutui commerciali e altri prestiti per consumatori nei Paesi Bassi; la sezione Retail in Belgio, che offre prodotti simili a quelli dei Paesi Bassi; la sezione Retail Germania, che offre conti correnti e di risparmio, mutui e altri prestiti per clienti; la sezione Altro Retail, che offre prodotti simili a quelli dei Paesi Bassi, e Servizi bancari all'ingrosso, che offre attività bancarie all'ingrosso (un'intera gamma di prodotti, dalla gestione dei contanti alla finanza aziendale), proprietà immobiliari e leasing. Le linee commerciali dei Servizi bancari retail della Società forniscono prodotti e servizi a privati, piccole e medie imprese (PMI) e aziende a metà. Le controllate di ING Bank in Australia sono ING Bank (Australia) Limited (trading come ING Direct) e ING Bank NV Sydney Branch.

Il prezzo attuale dell'azione Ing Groep Adr Rep 1 è di 30.76 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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