Negozia H&R Block - HRB CFD

Su H & R Block Inc

H&R Block, Inc. è una società diversificata che fornisce prodotti e servizi fiscali e consulenze finanziarie, prodotti e servizi ipotecari e di investimento e servizi aziendali e di consulenza. I segmenti dei servizi fiscali di HRB forniscono servizi di preparazione della dichiarazione dei redditi, servizi di archiviazione elettronica e altri servizi e prodotti correlati alla preparazione della dichiarazione dei redditi per i privati negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Regno Unito. Attraverso la consociata H&R Block Financial Advisors, Inc., il segmento di HRB relativo ai servizi ipotecari offre una serie di prodotti e servizi ipotecari tramite Option One Mortgage Corporation e H&R Block Mortgage Corporation. RSM McGladrey Business Services, Inc. una controllata di HRB, è una società nazionale di contabilità, imposte e consulenze rivolta alle medie imprese. I cinque segmenti di HRB sono operazioni fiscali per gli Stati Uniti, operazioni ipotecarie, servizi commerciali, servizi di investimenti e operazioni fiscali internazionali.

Il prezzo attuale dell'azione H&R Block è di 29.74 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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