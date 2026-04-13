Negozia Global Inv - B73sg CFD
Su Global Inv
Global Investments Limited è una società di fondi comuni di investimento con sede a Singapore. Le strategie di investimento della Società consistono nell'investire in un portafoglio di attività in diversi settori attraverso diversi strumenti, tra cui la proprietà diretta di attività, gli swap, i credit default swap, i debiti, i warrant, le opzioni, le convertibili, le azioni privilegiate, le azioni, le garanzie di attività e performance, i prestiti di titoli e i contratti di prestito partecipativo. La Società investe in una serie di settori, tra cui i finanziari, gli industriali, l'informatica, i beni di consumo discrezionali, i servizi di pubblica utilità, l'energia e i servizi di comunicazione. Singapore Consortium Investment Management Limited è il gestore della Società.
Il prezzo attuale dell'azione Global Inv è di 0.1158 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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