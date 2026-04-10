Negozia L'Oreal - OR CFD

Su L'Oreal SA

L'OREAL S.A. è una holding. La Società, attraverso le sue filiali, sviluppa le attività di L'Oreal (Gruppo) nel paese o nella regione in cui si trovano. Di attività non-core della Società include, riassicurazione e banking. La divisione Cosmetica della Società è organizzata in quattro divisioni: prodotti professionali, i prodotti di consumo, L'Oreal Luxe e cosmetici attivi. I Prodotti Professionali sono utilizzati prodotti e venduti nei saloni di acconciatura e istituti di bellezza. La divisione di Prodotti di Consumo vengono venduti nel mercato di massa i canali di vendita al dettaglio. I prodotti l'Oreal Luxe divisione sono venduti nella selettiva dei punti vendita al dettaglio, come i grandi magazzini, profumerie, travel retail, la propria boutique e alcuni siti online. Il segmento Cosmetici Attivi include dermocosmetics prodotti che vengono venduti attraverso tutti i canali di salute, come le farmacie, parapharmacies, drogherie e medispas.

Il prezzo attuale dell'azione L'Oreal è di 360.2 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Safran, Virtus, Odakyu Electric Railway Co., Ltd., RPT Realty, Inhibikase Therapeutics, Inc. e Lemonade, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.