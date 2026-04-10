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Su adidas AG

Adidas AG è una società con sede in Germania che progetta, sviluppa, produce e commercializza una gamma di prodotti per lo stile di vita sportivo. I segmenti dell'Azienda comprendono Europa, Nord America adidas, Nord America Reebok, Asia-Pacifico, Russia / CSI, America Latina; Mercati emergenti, adidas Golf, Runtastic e altre attività gestite a livello centrale. Ogni segmento comprende attività commerciali all'ingrosso, al dettaglio ed e-commerce relative alla distribuzione e alla vendita di prodotti dei marchi adidas e Reebok a clienti al dettaglio e consumatori finali. La società ha oltre 2.300 negozi al dettaglio, oltre 14.000 negozi in franchising mono-marchio e oltre 150.000 grossisti. I prodotti a marchio adidas e Reebok includono calzature, abbigliamento e accessori, come borse e palloni.

Il prezzo attuale dell'azione Adidas AG è di 137.6 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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