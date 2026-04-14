Negozia Fujitsu Limited - 6702 CFD

Su Fujitsu Ltd

FUJITSU LIMITED è impegnata in attività di sviluppo, produzione, vendita e manutenzione di una gamma di prodotti e dispositivi elettronici. La Società è impegnata nella fornitura di soluzioni nel campo della tecnologia dell'informazione e comunicazione. Le sezioni della Società sono le Soluzioni tecnologiche, le Soluzioni onnipresenti, le Soluzioni per dispositivi e Altro. La Società offre servizi commerciali, servizi applicativi, servizi di infrastruttura gestita e servizi di supporto dei prodotti. La Società offre anche soluzioni, incluse le soluzioni di infrastruttura, che consistono di vari componenti di tecnologia (IT) delle informazioni; soluzioni per l'industria, che includono l'industria automobilistica, i servizi finanziari, di produzione, di vendita al dettaglio, delle telecomunicazioni, soluzioni di bioscienze e assistenza sanitaria, e soluzioni tecnologiche e commerciali, che includono la mobilità intelligente, l'informatica tecnica, l'informatica ad alte prestazioni (HPC) e le soluzioni di sicurezza. La sezione Altro della Società include operazioni, quali il progetto del supercomputer di prossima generazione e i servizi per le strutture.

Il prezzo attuale dell'azione Fujitsu Limited è di 3480.81 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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