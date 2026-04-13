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Su Raffles Medical

Raffles Medical Group Ltd è un fornitore di servizi sanitari integrati. L'azienda si concentra sulla fornitura di una serie di servizi che vanno dall'assistenza primaria e terziaria all'assicurazione sanitaria per i cittadini di tutta l'Asia. L'azienda gestisce circa 100 cliniche multidisciplinari in 14 città di Singapore, Cina, Giappone, Vietnam e Cambogia. L'organizzazione sanitaria integrata dell'azienda è composta da un ospedale terziario, una rete di cliniche di medicina di famiglia e odontoiatriche, servizi assicurativi, cliniche di medicina giapponese e tradizionale cinese e una divisione di assistenza sanitaria per i consumatori. La divisione sanitaria sviluppa e distribuisce una gamma di prodotti nutraceutici, integratori, vitamine e attrezzature medico-diagnostiche per la salute personale a Singapore e nei mercati regionali. Le controllate della Società comprendono Raffles Medical, Raffles Hospital, Raffles Dental, Raffles Chinese Medicine, Raffles Health Insurance, Raffles Healthcare Institute e Raffles Health.

Il prezzo attuale dell'azione Raffles Medical è di 1.0089 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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