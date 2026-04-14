Negozia Fujikura Ltd. - 5803 CFD

Su Fujikura Ltd.

Fujikura Ltd. è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente della produzione e della vendita di prodotti per l'energia, l'informazione e la comunicazione, l'elettronica e l'automotive, nonché della fornitura di servizi correlati. La Società opera in quattro settori di attività. Il segmento Energy and Information and Communication Company si occupa della fornitura di cavi elettrici, cavi di comunicazione, fili di alluminio, fili rivestiti, fibre ottiche, cavi ottici, parti di comunicazione, componenti ottici, apparecchiature ottiche e apparecchiature di rete, nonché di lavori di costruzione. Il segmento Electronics Company si occupa della fornitura di circuiti stampati, fili elettronici, parti di hard disk e connettori vari. Il segmento Automotive Electronics Company si occupa della fornitura di cablaggi per autoveicoli e di apparecchiature elettriche. Il segmento Real Estate Company è impegnato nel settore del leasing immobiliare. La Società è inoltre impegnata in nuove attività.

Il prezzo attuale dell'azione Fujikura Ltd. è di 5872.4 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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