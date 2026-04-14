Negozia NRG Energy - NRG CFD

Su NRG Energy Inc

NRG Energy, Inc. è una società di produzione di energia elettrica wholesale che si occupa principalmente della proprietà e della gestione di strutture di produzione di energia e della vendita di elettricità e prodotti correlati negli Stati Uniti e internazionalmente. La società ha un portafoglio diversificato di impianti di produzione di energia elettrica in termini di geografia, tipo di combustibile e livelli di distribuzione. Ha l'obiettivo di massimizzare l'utile di gestione tramite l'efficienza di approvvigionamento e gestione di forniture di combustibile e di servizi di manutenzione e la vendita di energia e servizi ausiliari sul mercato a pronti, intermedi e a lungo termine. Il 14 maggio 2003, la società e 25 società consociate dirette e indirette interamente controllate hanno sottoscritto petizioni volontarie per la riorganizzazione in base al Capitolo 11 del Codice sulla bancarotta degli Stati Uniti (United States Bankruptcy Code) nella Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Il 24 novembre 2003, la Corte ha emesso ordine di conferma del piano di riorganizzazione della società, piano entrato in vigore il 5 dicembre 2003.

Il prezzo attuale dell'azione NRG Energy è di 171.49 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: PLAYSTUDIOS, Inc., ENN Energy Holdings Limited, InVivo Therapeutics Holdings Corp., Braze, Inc., Okuma Corporation e AdaptHealth Corp.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.