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Su FMC Corp

FMC Corporation è una società chimica diversificata e mondiale che fornisce soluzioni, applicazioni e prodotti a numerosi mercati finali. La società opera in tre distinti segmenti commerciali: prodotti agricoli, prodotti chimici speciali e prodotti chimici industriali. Il segmento dei prodotti agricoli è incentrato sugli insetticidi, utilizzati per migliorare il rendimento e la qualità controllando i parassiti, e sugli erbicidi, utilizzati per ridurre la necessità di estirpare le erbe infestanti in modo manuale o meccanico, inibendo o prevenendo la crescita di tali erbe. Il segmento dei prodotti chimici speciali comprende le attività BioPolymer e Lithium di FMC, ed è incentrato sugli ingredienti alimentari utilizzati per migliorare la struttura, la consistenza e la stabilità fisica dei prodotti, sugli additivi farmaceutici impiegati come agenti leganti e disgreganti e sui prodotti speciali a base di litio per la sintesi farmaceutica e l'accumulo di energia. Il segmento dei prodotti chimici industriali produce numerosi materiali inorganici, tra cui soda, perossido di idrogeno, perossigeno speciale e materiali contenenti fosforo.

Il prezzo attuale dell'azione FMC è di 17.88 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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