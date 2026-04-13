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Su Fagerhult AB

Fagerhult AB è una società con sede in Svezia impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di illuminazione per ambienti pubblici. L'offerta di prodotti della Società è divisa in sei gruppi. Illuminazione per uffici offre prodotti e soluzioni per ambienti di ufficio, alberghi e altri spazi pubblici. Illuminazione scolastica offre soluzioni per ambienti educativi, come, ad esempio, aule, sale da studio e biblioteche. Illuminazione industriale offre sistemi, applicazioni e prodotti per ambienti industriali. Prodotti di cura per la salute e ospedalieri offre attrezzature tecniche mediche, come pannelli per unità di terapia intensiva e sale di trattamento, e colonne di dialisi negli ospedali. Illuminazione retail offre soluzioni di illuminazione per negozi al dettaglio. Illuminazione esterna offre illuminazione per spazi pubblici, quali strade, sentieri e parchi, nonché illuminazione architettonica. Nel giugno del 2013, la Società ha acquisito il 100% delle azioni di I-Valo Oy con sede a Iittala, Finlandia. Nel febbraio del 2014, ha completato l'acquisizione di Arlight.

Il prezzo attuale dell'azione Fagerhult è di 27.8 SEK. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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