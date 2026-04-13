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Su Exelon Corporation

Exelon Corporation è una holding di servizi di utenze. La Società, attraverso la sua controllata, Exelon Generation Company, LLC (Generation), è impegnata nell'attività della generazione di energia. La Società, attraverso le sue controllate, Commonwealth Edison Company (ComEd), PECO Energy Company (PECO), Baltimore Gas and Electric Company (BGE), Pepco Holdings LLC (PHI), Potomac Electric Power Company (Pepco), Delmarva Power & Light Company (DPL) e Atlantic City Electric Company (ACE), è impegnata nelle attività di fornitura di energia. Opera attraverso 12 segmenti: i sei segmenti di Generation: Mid-Atlantic, Midwest, New England, New York, ERCOT ed altre regioni di potenza; ComEd; PECO; BGE ed i tre segmenti di servizio di PHI: Pepco, DPL ed ACE. L'attività integrata di Generation consiste nella generazione, consegna fisica e commercializzazione di enrgia attraverso le regioni geografiche attraverso la sua attività rivolta al cliente, Constellation, che vende energia elettrica e gas naturale ai clienti sia all'ingrosso che al dettaglio.

Il prezzo attuale dell'azione Exelon Corp è di 48.05 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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