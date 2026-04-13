Negozia Evotec SE - EVT CFD

Su Evotec SE

Evotec SE è un'azienda farmaceutica di ricerca e sviluppo con sede in Germania. L'Azienda si concentra principalmente su strategie dei prodotti con aziede farmaceutiche e biotecnologiche, accademici, gruppi a difesa dei pazienti e capitalisti di ventura. Le soluzioni di ricerca farmaceutica sono fornite sotto forma di lavori sotto tasse di servizio, alleanze di ricerca farmaceutica integrata, collaborazioni di sviluppo, concessione di licenze di farmaci candidati ed accordi di consulenza. Evotec SE opera in varie aree, incluse neuroscienza, diabete e complicazione del diabete, dolore ed infiammazione, oncologia, malatie infettive, malattie dell'apparato respiratorio e fibrosi. La sua linea di prodotti copre una gamma di aree terapeutiche, come insonnia CNS, tosse cronica, immunologia ed infiammazione, endometriosi, nefrologia, malattie dermatologiche, malattie fibrotiche ed antivirali, tra le altre.

Il prezzo attuale dell'azione Evotec SE è di 4.49 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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