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Su Essex Property

Essex Property Trust, Inc. è un fondo comune di investimento immobiliare autoamministrato e autogestito. La società è impegnata principalmente nella proprietà, nella gestione, nell'acquisizione, nello sviluppo e nella riqualificazione di comunità prevalentemente di appartamenti, situate lungo la costa occidentale. I suoi segmenti comprendono la California meridionale, la California settentrionale, la metropolitana di Seattle e altri beni immobiliari. La Società possiede tutte le partecipazioni nei suoi investimenti immobiliari e di altro tipo, direttamente o indirettamente, attraverso Essex Portfolio, L.P. La Società possiede partecipazioni in circa 246 comunità di appartamenti operative, per un totale di 60.799 alloggi. Le comunità di appartamenti operative sono situate nella California meridionale, principalmente nelle contee di Los Angeles, Orange, San Diego e Ventura; nella California settentrionale, nell'area della baia di San Francisco e nelle aree metropolitane di Seattle.

Il prezzo attuale dell'azione Essex Property è di 247.93 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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