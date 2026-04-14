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Su Fanuc Corporation

FANUC CORPORATION è un'azienda manifatturiera con sede in Giappone, impegnata principalmente nella fornitura di macchinari per l'automazione di fabbrica (FA). Il settore FA è impegnato nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di prodotti FA, quali sistemi di controllo numerico computerizzato (CNC) e prodotti laser. L'attività Robot si occupa dello sviluppo, della produzione e della vendita di sistemi robotici e di altri prodotti robotici. L'attività Robot Machine è impegnata nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di prodotti robodrill, roboshot, robocut e robonano.

Il prezzo attuale dell'azione Fanuc Corporation è di 6235.7 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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