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Su Academy Sports and Outdoors, Inc.

Academy Sports and Outdoors, Inc. è un rivenditore al dettaglio di articoli sportivi e attività ricreative all'aperto negli Stati Uniti. L'azienda offre prodotti per clienti di tutte le età, reddito e aspirazioni, per tutte le attività sportive e ricreative all'aperto, per tutte le stagioni e per tutti i livelli di esperienza. L'azienda offre prodotti in quattro divisioni: outdoor, sport e tempo libero, abbigliamento e calzature. L'azienda offre prodotti di varie categorie, tra cui campeggio, pesca, sport di tiro, fitness, sport di squadra, attività ricreative, abbigliamento outdoor e stagionale, abbigliamento giovanile, abbigliamento su licenza, calzature casual e stagionali, calzature da lavoro, calzature giovanili, calzature sportive e calzature per sport di squadra. L'azienda gestisce circa 259 punti vendita Academy Sports + Outdoors in 16 Stati e tre centri di distribuzione situati a Katy, Texas, Twiggs County, Georgia e Cookeville, Tennessee. Inoltre, vende prodotti ai clienti di tutti gli Stati Uniti attraverso il sito web academy.com.

Il prezzo attuale dell'azione Academy Sports and Outdoors, Inc. è di 55.78 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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