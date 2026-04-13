Negozia Extra Space Storage - EXR CFD

Su Extra Space Storage

Extra Space Storage Inc. è un trust di investimento immobiliare (REIT) integrato, autoamministrato e autogestito. La Società possiede, gestisce, amministra, acquisisce, sviluppa e riqualifica proprietà di self-storage, o negozi. I segmenti della Società comprendono le attività di self-storage e la riassicurazione degli inquilini. Le attività di self-storage comprendono l'affitto di negozi di proprietà. Le attività di riassicurazione degli affittuari comprendono la riassicurazione dei rischi relativi alla perdita dei beni immagazzinati dagli affittuari nei suoi negozi. L'attività della Società è condotta attraverso la sua partnership operativa, Extra Space Storage LP (la partnership operativa). Le attività principali della Società sono il socio accomandatario e gli interessi dei soci accomandanti nella partnership operativa.

Il prezzo attuale dell'azione Extra Space Storage è di 138.83 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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